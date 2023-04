L’Arabie Saoudite veut faire sauter la banque pour réunir Cristiano Ronaldo et José Mourinho

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout avait bien commenté entre Cristiano Ronaldo et Rudi Garcia. Les deux hommes étaient apparus tout sourire lors de la conférence de presse de présentation du Portugais après la Coupe du Monde. Le coach français d’Al Nassr cherchait alors à se mettre sa nouvelle star dans la poche. Trois mois après, l’idylle est déjà terminée. Les résultats du club ne donnent pas satisfaction à l’ancien Mancunien.

À 7 journées de la fin du championnat, Al Nassr possède trois points de retard sur Al-Ittihad. Rien n’est joué mais le club de CR7 est dans la position du chasseur. Ce sont surtout les prestations de l’équipe qui mettent en colère le quintuple Ballon d’Or. Sur le plan relationnel, les choses se compliquent également. Le vestiaire ne s’entend plus avec Rudi Garcia. Pire encore pour l’ancien coach de l’OM et de l’OL, Ronaldo aurait réclamé sa tête, et l’aurait obtenu.

D’après les journaux espagnols, la décision est déjà prise. AS en rajoute même une couche ce mercredi. La direction saoudienne a un rêve. Elle veut reformer le duo entre l’attaquant et José Mourinho. Une information qui confirme ce que disait déjà Il Corriere dello Sport la semaine passée. Le quotidien italien expliquait que l’Arabie Saoudite proposait au Special One de venir au pays et de choisir le poste qu’il voulait : Al Nassr, Al Ahli, ou la sélection saoudienne, laissée libre par Hervé Renard.

Pour parvenir à ses fins, le pays est prêt à fournir un contrat de 2 ans rémunéré 100 M€. Mourinho deviendrait alors l’entraîneur le mieux rémunéré au monde. Le média ibérique précise tout de même une chose. Si le technicien estime que la fin de son aventure à la Roma est proche, comme nous le révélions la semaine dernière, il est encore sous contrat jusqu’en 2024 et compte finir la saison. Un timing difficile à accepter pour Al Nassr, aux besoins immédiats, mais qui rêve de retrouvailles entre les deux stars 10 ans après la fin de leur collaboration au Real Madrid… D’ailleurs, ça ne s’était d’ailleurs pas très bien terminé.