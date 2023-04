Al Nassr : Cristiano Ronaldo va faire virer Rudi Garcia !

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo ne ment pas. L’attaquant de 38 ans ne cache pas ses émotions. Ce week-end, il s’est d’ailleurs mis en colère lors du match opposant Al Nassr à Al-Feiha (0-0). Le Portugais a multiplié les gestes d’humeur et s’en est pris à un adversaire qui essayait de gagner du temps pour conserver le nul. « Tu ne veux pas jouer », lui a lancé un CR7 très agacé. Ce n’est pas la première fois qu’il pète un câble depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

A plusieurs reprises déjà, il a eu des gestes d’énervement. Il a notamment donné un coup de pied dans une bouteille après une défaite. Compétiteur dans l’âme, Cristiano Ronaldo veut gagner le titre avec son nouveau club. Mais Al Nassr accuse 3 points de retard sur Al-Ittihad après 23 journées et à 7 matchs de la fin de la saison. Ce qui fait enrager le quintuple Ballon d’Or. D’ailleurs, les médias saoudiens et espagnols révèlent qu’il a décidé de taper du poing sur la table.

CR7 n’en peut plus de Garcia

En effet, AS assure que le joueur né en 85 veut la peau de son entraîneur. Un certain Rudi Garcia. En effet, CR7 n’est pas satisfait de lui. Il n’aime pas la façon dont joue son équipe ainsi que les méthodes du coach français. Il estime que la formation saoudienne a le potentiel pour faire bien mieux. Le Portugais ne veut plus qu’Al Nassr fasse des erreurs d’ici la fin du championnat afin de gagner le titre.

De son côté, Marca révèle qu’il aurait déjà eu gain de cause puisque Rudi Garcia va visiblement être viré. L’ancien coach de l’OL et de l’OM a eu une altercation avec son vestiaire. Cela ne serait pas passé aux yeux des dirigeants, qui lui reprochent aussi ses mauvais résultats. La collaboration entre Garcia et CR7 ne devrait donc pas durer très longtemps. Des éléments que nous sommes en mesure de vous confirmer. Mieux selon nos informations, en interne le sort du technicien français serait déjà scellé. La star lusitanienne, qui a eu des soucis avec Ralf Rangnick, Erik ten Hag et Fernando Santos récemment, aura a priori la peau du Français.