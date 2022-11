OL : Karim Benzema ému pour son retour

Ce vendredi soir, à la mi-temps du match opposant l'OL à l'OGC Nice, Karim Benzema en a profité pour venir devant son ancien public présenter son Ballon d'Or. Une consécration pour le gamin de Bron qui revient donc chez lui avec le statut de légende. Au micro de Prime Video, KB9 a semblé très touché par l'accueil du public lyonnais

«C'est quelque chose de magnifique. Je dis d'abord merci au Real Madrid de m'avoir permis de réaliser ce rêve et a mon club de cœur l'OL aussi. C'était une façon de les remercier de partager ça avec eux. Depuis tout petit, ils sont là, j'ai gravi les échelons depuis petit dans ce club. C'est ma ville, c'est le club qui a permis que je signe au Real Madrid aussi. Venir là, voir tous ces supporters m'attendre, ça me rend fier de mon travail. Et je suis sûr qu'ils sont aussi fiers.»