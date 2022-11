CdM 2022, EdF : Deschamps va beaucoup faire tourner face à la Tunisie

Après l'Australie (4-1), la France s'est imposée 2 à 1 samedi soir face au Danemark. Tenants du titre, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ce, avant même d'affronter la Tunisie mercredi. Didier Deschamps compte d'ailleurs faire largement tourner son équipe face aux Aigles de Carthage. D'après les informations de L'Equipe, 6 ou 7 changements devraient intervenir par rapport au dernier match. Hugo Lloris va souffler et céder sa place à sa doublure Steve Mandanda.

En défense, Raphaël Varane va enchaîner et pourrait être accompagné par Ibrahima Konaté ou William Saliba, qui a été testé dans l'axe gauche. En ce qui concerne les latéraux, Theo Hernandez et Jules Koundé, qui est sous la menace d'une suspension, vont être remplacés par Eduardo Camavinga, solution testée par DD après la blessure de Lucas Hernandez, et Benjamin Pavard. Au milieu, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, qui est en balance avec Mattéo Guendouzi, devraient évoluer ensemble. En attaque, seul Ousmane Dembélé, que Kinglsey Coman devrait remplacer, sortira du onze. Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont fait savoir au staff qu'ils ne voulaient pas souffler et enchaîner.