PSG : Malcom très déçu de son transfert avorté

Grand artisan du nouveau sacre du Zénith Saint-Pétersbourg cette saison en Russie, Malcom devrait agiter le mercato cet été. En janvier déjà, l’ancien joueur de Bordeaux avait été cité avec insistance du côté du PSG. Un transfert qui n’aura finalement jamais vu le jour, au grand dam du Brésilien. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le Brésilien a laissé transparaître sa déception sur cet épisode, tout en indiquant qu’il continuerait de travailler pour que le train se présente une nouvelle fois.

«Il y a eu un intérêt (du PSG, ndlr), des discussions, malheureusement ça ne s’est pas décanté. Mais je vais continuer à travailler, insiste le meilleur buteur de Premier-Liga cette saison. On verra ce qui va se passer à l’avenir. Et si ça ne se fait pas, je resterai heureux au Zénith. Si les discussions continuent ? Je n’en sais rien. Mon futur, c’est le travail de mon agent. Moi, je me concentre uniquement sur le football. Une attaque Mbappé / Malcom ? C’est clair (que ce serait beau), mais d’abord, je dois penser à mes coéquipiers ici, car ce sont des cracks aussi.»

