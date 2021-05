PSG : Marquinhos n'y croit plus vraiment...

Devant au tableau d'affichage, le PSG a fini par craquer à Rennes et doit se contenter d'un nul 1-1. Un score qui n'arrange pas du tout ses affaires puisque le LOSC a désormais trois points d'avance sur le dauphin et voit le titre se dessiner un peu plus. Invité à s'exprimer à Canal Plus après le match, Marquinhos a essayé d'apporter un discours positif mais à sa mine déconfite, on voyait bien que le Brésilien semblait particulièrement touché. Il regrette surtout que son équipe n'apprend pas de ses erreurs après les nombreux points laissés en route dans ce championnat.

«On va y croire jusqu’à la fin. La foi, on ne va pas la perdre. On a encore le championnat à jouer. Lille est encore très bien, costaud ça va être difficile mais il faut d’abord penser à nous. On va voir ce qu’on peut faire. On a eu des occasions mais on n'a pas pu marquer. Ce sont des détails. On répète la même chose à chaque fois mais c’est la vérité. On débute bien, on marque qu’un but et eux corner… On est conscient de ça. On sait qu’on doit faire mieux. On a eu beaucoup de déchet et on a perdu des matches ce qu’il ne fallait pas faire », expose le capitaine parisien.