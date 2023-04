La nouvelle piste hallucinante du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

L’ère Ancelotti touche-t-elle à sa fin ? L’entraîneur italien a encore un an de contrat, et a plusieurs fois expliqué vouloir aller au bout de ce bail avec les Merengues. Seulement, la presse madrilène n’est pas convaincue que les deux parties continueront cette belle histoire d’amour. Déjà, parce que l’Italien serait un peu fatigué et voudrait tourner la page. Mais aussi parce qu’il a une belle proposition de la sélection brésilienne sur la table.

La question de son remplaçant va donc se poser. Les décideurs madrilènes semblent de toute manière avoir assez bien préparé l’avenir, avec plusieurs noms déjà sur la liste. Comme l’expliquait la presse argentine, Mauricio Pochettino serait le grand favori de la direction. Les médias espagnols eux pensent plutôt à des options "maison", avec le potentiel retour de Zinedine Zidane, Xabi Alonso qui cartonne à Leverkusen et Alvaro Arbeloa comme sérieux prétendants. Le nom de Julian Nagelsmann est aussi sur la table.

Un retour dix ans plus tard ?

Mais voilà que selon la Cadena SER, il y a un nouvel homme qui est entré dans la course… Cet homme, c’est José Mourinho. « On me dit qu’il ne faut pas écarter Mourinho, et même si ça peut sembler de la science fiction pour moi, il ne faut pas l’écarter », a notamment lancé le journaliste Antonio Romero, qui couvre l’actualité du club madrilène pour la radio espagnole. Un retour qui ferait sensation, puisqu’on se rappelle que le Portugais déchaînait les passions et les polémiques lors de son aventure sur le banc de touche du Santiago Bernabéu.

Une époque qui divise beaucoup les Madrilènes, puisque si certains s’en rappellent avec nostalgie, d’autres n’avaient pas apprécié le comportement du Special One et la gestion de certains grands noms du Real Madrid comme Iker Casillas. Toujours est-il que le Portugais est sous contrat avec la Roma, cinquième en Serie A, et que l’écurie italienne aura aussi son mot à dire en cas de volonté du Real Madrid de faire revenir le Mou…