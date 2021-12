Chelsea a perdu une fortune en 2021

Si la saison passée de Chelsea a été une réussite sportive, avec la victoire en finale de Ligue des Champions notamment, les comptes des Blues, tout comme ceux de nombreux clubs européens, ont pris un sacré coup. Les Londoniens ont annoncé des pertes après impôts d’un montant d’environ 173 M€ pour l'exercice clos le 30 juin 2021, rapporte la BBC.

Les comptes indiquent également que «la société dépend de Fordstam Limited pour son soutien financier continu», une entreprise détenue par Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea. Le club ajoute que, dans le cadre d'un «scénario défavorable grave mais plausible selon lequel le football serait joué à huis clos en décembre 2021 et janvier 2022», il dépendrait d'un financement supplémentaire de Chelsea FC PLC, et d'autres fonds seraient nécessaires si l'impact financier du Covid-19 était encore plus grave.