Zlatan Ibrahimović compare Erling Haaland et Kylian Mbappé

Alors que les comparaisons entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont énormément alimenté les débats durant cette dernière décennie, les performances d'Erling Haaland (21 ans) et de Kylian Mbappé (22 ans) impressionnent de semaines en semaines. Déjà identifiés comme les plus prometteurs de leur génération, les deux jeunes attaquants étonnent même Zlatan Ibrahimović. Le buteur de 40 ans a fait l'éloge de ces deux joueurs.

«J'aime les joueurs élégants, j'aime qu'ils soient aussi complets que possible. J'apprécie ces joueurs qui prédisent les choses avant qu'elles n'arrivent. Je trouve que Mbappé me rappelle Ronaldo "Il Fenomeno". Il est vraiment élégant quand il joue», a expliqué le buteur de l'AC Milan sur CBS, avant d'évoquer le cas du buteur norvégien. «Haaland est bon, parce qu'il est obsédé par le fait de marquer des buts. Et il ne fait jamais plus que ce qu'il doit faire, il est juste concentré sur les objectifs (...) Il y a des joueurs qui pensent qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils sont capables de faire, et ce n'est pas de l'intelligence. Chez Haaland, je vois cette intelligence. Il veut simplement marquer des buts, il sait qu'il peut le faire, et il essaie simplement de le faire», a ajouté le Suédois.

