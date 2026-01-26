Angers annonce qu’il n’y a toujours pas d’accord avec l’OM pour Himad Abdelli

La situation d’Himad Abdelli n’est toujours pas réglée à Angers. Depuis qu’il a fait part à sa direction de vouloir rejoindre l’OM, ce que nous vous avions révélé, le milieu de terrain algérien a été écarté de l’équipe première et s’entraîne avec la réserve, à six mois de la fin de son contrat. Il n’était d’ailleurs pas disponible le week-end dernier, alors que le SCO accueillait… l’OM, ni contre le Paris FC, dimanche.

Alors que son avenir n’est pas encore réglé, le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a indiqué n’avoir pour l’heure aucun accord avec l’OM pour un transfert du milieu algérien Himad Abdelli (26 ans). « (Les choses) ne sont pas bloquées, il manque (que l’OM mette un peu plus d’argent) », a-t-il assuré sur RMC.