PSG : Angel Di Maria retrouve des ailes

Ses relations avec Thomas Tuchel s'était tendues au fil du temps. Angel Di Maria (32 ans) ne regrette sans doute pas le départ de l'entraîneur allemand cet hiver. D'autant qu'il a vu débarquer son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG. L'effet est d'ailleurs saisissant.

El Fideo a retrouvé des jambes et de l'allant en ce début d'année. Ses replis défensifs ce mercredi contre Nîmes (3-0, 23e journée de Ligue 1) le prouvent. Doucement, aussi, son niveau confiance augmente. Son but (le 86e avec le PSG depuis son arrivée en 2015), plein d'opportunisme, et sa passe décisive, un ballon millimétré pour Pablo Sarabia, en attestent également.

Pochettino est satisfait

Aligné couloir droit, l'Argentin est souvent venu créer le surnombre dans l'axe, ne ménageant pas ses efforts. Son coach l'a d'ailleurs salué en conférence de presse d'après-match. «Je suis content de son rendement et de son implication collective. Comme tous les joueurs, Angel a besoin de temps de jeu pour prendre du rythme et être bon. Angel est un joueur très important pour l'équipe, il est dans ce club depuis de nombreuses années. Je suis content pour lui, pour son but et satisfait de son rendement ce soir (mercredi)», a confié le technicien parisien.

Le gaucher, sorti peu après l'heure de jeu sous les applaudissements nourris du banc parisien, a également affiché un large sourire à l'issue de la partie. Il se sent bien à Paris, où son contrat expire en juin 2021, et ne s'est pas caché pour le répéter. «Mon avenir ? Nous parlons en ce moment. On est tranquilles. (...) On discute, mais l'important est que je sois content à Paris», a-t-il glissé au micro de Canal +, espérant que son ami Lionel Messi le rejoindra la saison prochaine. Une sacrée motivation.