L’Udinese sort du silence après les cris racistes envers Mike Maignan

C’est une soirée compliquée qu’a connue Mike Maignan à Udine samedi. Face à l’Udinese, le gardien de but français a été victime de cris racistes venant des tribunes du stade Friuli, décidant ensuite de quitter la pelouse, suivi de ses coéquipiers. La rencontre fut finalement interrompue pendant 10 minutes avant de reprendre et de se terminer par une victoire arrachée des Rossoneri (3-2). Plusieurs de ses coéquipiers en club (Rafael Leão) et en sélection (Kylian Mbappé…), ainsi que la FFF et la FIFA, ont rapidement volé à son secours hier soir. Dans un communiqué publié ce dimanche, le club receveur a également tenu à soutenir l’international tricolore (13 sélections) et assure prendre les sanctions nécessaires envers les responsables de cet acte discriminatoire à bannir du monde du ballon rond.

«L’Udinese Calcio regrette profondément et condamne tout acte de racisme et de violence. Nous réaffirmons notre aversion pour toute forme de discrimination et exprimons notre profonde solidarité avec le joueur de l’AC Milan Mike Maignan à la lumière de l’incident déplorable survenu samedi dans notre stade. L’Udinese collaborera avec toutes les autorités chargées de l’enquête pour garantir une clarification immédiate de l’incident, dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires pour punir les responsables. En tant qu’institution, nous continuerons à travailler avec diligence, comme nous l’avons toujours fait, pour promouvoir la diversité et l’intégration de toutes les ethnies, cultures et langues parmi nos joueurs, notre personnel, nos supporters et notre ville», explique le club bianconero sur son site officiel.