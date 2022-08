Nacho Monreal met un terme à sa carrière

Clap de fin pour Nacho Monreal. Après 16 ans en professionnel, le défenseur ex-international espagnol de 36 ans met fin à sa carrière, il a fait son annonce sur son Instagram. Formé à Osasuna, le natif de Pamplune est transféré à Malaga en 2011. Deux ans plus tard, il quitte l'Espagne pour l'Angleterre et sa capitale, Londres. De 2013 à 2019, il joue à Arsenal. Durant ces six années, il gagne trois Community Shield (2014, 2015 et 2017) et deux FA Cup (2015 et 2017).

Il a également été finaliste de la Ligue Europa avec les Gunners en 2019. Le latéral droit espagnol a également gagné une coupe d'Espagne avec la Real Sociedad en 2020, club qu'il a rejoint en 2019 et dans lequel il a joué trois saisons. Au total, Nacho Monreal aura joué 516 matchs pour 18 buts et 36 passes décisives en club, dont 226 matchs en Liga, 187 en Premier League, 26 en Europa League et 21 en Ligue des Champions. Il a aussi été international avec la Roja avec 22 sélections pour un but entre 2009 et 2018.