Vincent Kompany dans le viseur du Borussia Mönchengladbach

Un jeu de chaises musicales pourrait arriver au niveau des bancs. Alors qu'un Nice, Christophe Galtier pourrait partir et que Lucien Favre est vu comme une excellente alternative, ce dernier est encore envoyé avec insistance du côté du Borussia Mönchengladbach. Le club allemand qu'il a dirigé entre 2011 et 2015 souhaite absolument un remplaçant à Adolf Hütter et a travaillé sur un plan B si jamais Lucien Favre ne vient pas.

Si le Suisse reste la priorité, Bild annonce que Vincent Kompany (36 ans) qui est coach d'Anderlecht depuis 2020 est vu comme une vraie solution. Ainsi, l'ancien joueur belge de Manchester City qui est récemment devenu coach serait en discussions avec les Fohlen.