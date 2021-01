Atlético de Madrid-Séville FC : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le leader de la Liga face à un gros test. L'Atlético de Madrid de Diego Simeone reçoit le Séville FC de Julen Lopetegui ce soir (21h30) dans le cadre d'un match en retard de la première journée. Il serait temps que les Colchoneros rattrapent leur décalage, eux qui ont 3 matches de moins que le Real Madrid et même 4 de retard par rapport à la Real Sociedad.

L'Atlético a l'occasion de reprendre 4 points d'avance sur son voisin madrilène ce soir en cas de succès. Et pour cela, El Cholo devrait aligner un 5-3-2, selon le quotidien As. Le champion du monde 2018, Thomas Lemar, devrait être titulaire en soutien de João Félix et Luis Suarez à la pointe de l'attaque. Côté sévillan, ce devrait être un 4-3-3 classique avec Jules Koundé en défense centrale et Youssef En-Nesyri, qui reste sur un triplé ce week-end, en tant qu'avant-centre.