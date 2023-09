OL : la pépite Diego Moreira raconte sa grande première

La suite après cette publicité

Dimanche soir, l’OL et Le Havre se sont quittés sur un match nul (0-0). Un match qui ne restera pas gravé dans les mémoires, sauf peut-être celles de Paul Akouokou et Diego Moreira, qui ont disputé leurs premières minutes sous le maillot rhodanien. Le dernier cité est revenu sur son baptême du feu au micro d’OLTV.

« Il y a de la frustration mais je suis très content d’avoir pu faire mes débuts ce soir. On a eu beaucoup d’occasions mais on a manqué d’efficacité. L’équipe m’a beaucoup aidé à m’intégrer cette semaine même si on n’est pas dans notre meilleure phase mais ça va revenir.» Moreira, qui a été déçu du résultat comme Clinton Mata (voir vidéo), y croit !