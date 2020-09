Ligue 1 : Montpellier vient à bout de l'OL

L'Olympique Lyonnais se déplaçait à Montpellier ce soir pour ce match qui comptait pour la première journée de Ligue 1 et qui avait été reporté. Pour ce match, Rudi Garcia décidait notamment de laisser Memphis Depay sur le banc de touche, alors que les rumeurs sur son avenir vont bon train. Tino Kadewere accompagnait Toko-Ekambi en pointe de l'attaque du 3-5-2 rhodanien. Au final, les Lyonnais se sont inclinés sur le score de 2-1.

Après une première grosse demi-heure assez disputée, avec une grosse occasion de chaque côté (Aouar et Delort), les locaux allaient prendre l'avantage. Léo Dubois bousculait Téji Savanier dans les airs. L'arbitre indiquait le point de penalty, et le numéro 11 battait Anthony Lopes d'une belle panenka (1-0). Et ça allait se compliquer pour les Lyonnais, puisque juste avant la pause, Houssem Aouar était expulsé pour une semelle sur Arnaud Souquet (44e). Et alors que l'OL tentait de revenir en deuxième période, Savanier faisait le break, s'offrant un doublé (2-0, 59e) après avoir repris un centre de Ristic dans la surface, en véritable buteur. Mais à dix minutes de la fin, Hilton était expulsé après une faute sur Rayan Cherki dans la surface. Memphis Depay transformait à merveille (2-1, 82e). Cependant, les troupes de Rudi Garcia n'ont pas pu revenir au score à égalité numérique malgré quelques situations intéressantes. Montpellier grimpe jusqu'à la cinquième marche, alors que l'OL est onzième.