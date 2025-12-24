Angers : un courtisan de Premier League se place pour Sidiki Chérif

Dixième du classement de Ligue 1 avec des moyens financiers limités, Angers est l’une des belles surprises de la première moitié de saison de Ligue 1. Et comme souvent, ce genre d’équipe est rapidement attaquée quand l’heure du mercato a sonné. C’est le cas avec le milieu Himad Abdelli, convoité par l’OM et l’OL. Mais c’est aussi le cas pour l’attaquant Sidiki Chérif.

À 19 ans, ce dernier fait forte impression en championnat (4 buts en L1) et a déjà séduit des clubs tels que l’AC Milan, Hambourg, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort ou encore Stuttgart. Et selon Le Parisien, Crystal Palace est également sur le coup. Les Eagles ont prévu de bouger, mais le SCO réclame entre 25 et 30 M€ pour Chérif, dont le contrat court jusqu’en 2028.