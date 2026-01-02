Facundo Medina ne pense pas à la Coupe du Monde

Facundo Medina a fait son retour après trois mois de blessure lors de la victoire de l’OM en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (6-0). Le défenseur argentin espère pouvoir enchaîner lui qui n’a connu que 5 apparitions sous les couleurs du club qu’il a rejoint cet été. Après cela, il pourra penser à un possible appel de Lionel Scaloni pour le Mondial, lui qui a déjà connu 7 sélections.

«Peur de ne pas être à la Coupe du Monde ? Je ne sais pas mais il y a toujours le risque. Il reste 4 ou 5 mois et le reste dépend de moi. Je le garde pour moi (le fait que le sélectionneur l’a appelé). Je vais tout faire pour y être et sinon, je serai à fond derrière mon pays», affirme-t-il en conférence de presse à deux jours de la réception de Nantes (dimanche, 15h) et la reprise du championnat.