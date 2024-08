Mercato L1 : bataille à 4 pour Sekou Mara !

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le RC Lens et Strasbourg lorgnent Sekou Mara. L’attaquant formé et révélé aux Girondins de Bordeaux ne dirait pas non à un retour en Ligue 1, lui qui avait performé en 2021-22 sous les couleurs des Girondins de Bordeaux en inscrivant 5 buts lors des 7 derniers matches de la saison. La suite à Southampton a été plus mitigée malgré 8 buts inscrits en Angleterre dont 2 face à Manchester City (en Carabao Cup et en Premier League). À quinze jours de la fin du mercato, l’ancien meilleur joueur du tournoi Maurice Revello avec l’Equipe de France, qui avait réalisé un mois de janvier canon avec 5 buts en 7 matches, est une cible de choix pour de nombreux clubs de L1 à la recherche d’un attaquant à fort potentiel, qui connaît déjà la Ligue 1, et qui sait être performant quand on fait appel à lui.

La suite après cette publicité

Lens est toujours là, de même que Brest qui rêve de le récupérer en prêt pour aborder plus sereinement la saison à venir. Mais les Saints sont plutôt ouverts à un transfert, histoire de récupérer quelques liquidités, ce qui en l’état l’amènerait plus vers Strasbourg. Le club alsacien, qui envisageait un prêt à l’origine, a formulé une offre de plus de 10 M€ au club anglais pour le recruter. Mais si le Racing a une longueur d’avance, Nice a fait une entrée assez fracassante dans le dossier. En proie à des blessures en pagaille au niveau de son attaque (Jérémie Boga, Terem Moffi en attaque), la formation azuréenne verrait d’un bon œil le recrutement de Sekou Mara et est enclin à mettre un joli chèque sur la table. L’attaquant français de 22 ans est donc convoité. Reste pour lui à faire le bon choix sportif et s’entendre avec Southampton pour trouver la meilleure solution.