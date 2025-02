Ligue 1 : l’AS Monaco d’un grand Biereth renverse Auxerre et met la pression sur l’OM

L’AS Monaco recevait l’AJ Auxerre sur la pelouse du stade Louis-II dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Troisièmes du championnat, les Monégasques pouvaient revenir à hauteur de l’OM en cas de victoire ce soir. En face, l’AJA était onzième au coup d’envoi mais n’avait plus gagné le moindre match en championnat depuis fin novembre. Du côté des compositions d’équipes, Adi Hütter optait pour un 4-2-3-1. Majecki dans le but, Vanderson et Mawissa en latéraux, Kehrer et Salisu formaient la charnière. Au milieu, Camara et Zakaria étaient associés, Minamino en meneur de jeu. Pour l’attaque, Akliouche et Golovin accompagnaient Biereth. Chez les visiteurs, c’est un 5-4-1 que proposait Christophe Pélissier. Léon dans les cages, Joly et Mensah en pistons, un axe à trois avec Diomandé, Jubal et Akpa. Au milieu, Perrin et Traoré animaient les côtés avec Massengo et Owusu dans le cœur du jeu. Enfin en attaque, Sinayoko faisait office de buteur en pointe pour peser sur la défense monégasque.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 11 Auxerre 23 19 -4 6 5 8 25 29

L’ASM posait le jeu dans la moitié de terrain adverse, les Bourguignons étaient solides en défense. Ensuite, les Auxerrois ont tenté de sortir un peu plus haut au niveau du pressing. Après un début de match équilibré, l’AJA a bien cru ouvrir le score. Gaëtan Perrin a été lancé dans la profondeur par Sinayoko. Il a mystifié Majecki avec un crochet avant de marquer dans le but vide, c’est rapidement refusé pour une position de hors-jeu (15e). Coup de tête de Zakaria à la suite d’un corner côté gauche, son geste a été renvoyé dans les pieds de Kehrer par un joueur de l’AJA. Le défenseur allemand a frappé ensuite du pied gauche et a trouvé le petit filet opposé (36e, 1-0). Mais l’AJA n’a pas coulé. Dos au jeu, Owusu a servi son défenseur qui est arrivé lancé à toute vitesse. Sans contrôler, Diomandé a envoyé un véritable missile qui a filé sous la barre (38e, 1-1). Remotivé, l’AJA était en train de poser sa patte sur ce match, la défense monégasque était en souffrance, laissant beaucoup d’espaces. Parfaitement trouvé côté gauche dans la surface, Perrin a tenté sa chance, mais Majecki a remporté ce duel (45e+2). Le portier de l’ASM a encore brillé sur l’action suivante. Sur une nouvelle frappe lointaine de Traoré, le ballon a rebondi et fusé, le gardien monégasque n’a pris aucun risque et a détourné en corner (45e+3). A cause d’une faute de Zakaria sur Jubal dans la surface, l’arbitre central n’a pas hésité pas au moment d’indiquer le point de pénalty. D’abord arrêté par Majecki, le pénalty a dû être retiré. Le gardien n’avait pas le pied sur sa ligne au moment de plonger. La deuxième tentative a été réussie par Jubal (45e+7, 1-2).

Biereth héroïque !

Avec une magnifique passe au sol d’Embolo vers Biereth, l’avant-centre s’est retrouvé seul face à Léon et l’a ajusté tranquillement avec un tir du droit placé au pied du poteau (57e, 2-2). Sur un centre parfait de Caio Henrique depuis le côté gauche, le ballon a plongé vers la surface et Biereth a repris cela d’un plat du pied droit. Un geste magnifique qui a terminé au fond des filets avec l’aide du montant gauche (63e, 3-2). Embolo est lancé dans la surface, il a dribblé Léon, mais il a perdu légèrement l’équilibre. Le ballon a été perdu par le Suisse, mais Biereth a surgi au second poteau pour pousser du pied droit le cuir au fond des filets (65e, 4-2). L’AS Monaco a renversé ce match en moins de dix minutes. Par la suite, sur un bon centre de Diatta depuis son couloir droit, Léon a bien senti le coup et s’est jeté pour bloquer le cuir au sol, Biereth trainait encore dans le coin et voulait s’offrir un quadruplé.

Monaco continuait de pousser et de mettre une forte pression sur Auxerre. L’AJA cherchait à marquer le but du KO à un quart d’heure de la fin. L’AS Monaco était alors dans un réel temps fort, à l’image de cet excellent coup franc à quelques mètres de l’entrée de la surface. Malgré une domination finale de Monaco, Onaiwu a trouvé la barre et a bien failli réduire le score (85e). Traoré a pris sa chance du gauche depuis un angle fermé, Majecki s’est interposé brillamment (90e+5). Au classement, Monaco met la pression sur l’OM et revient au même nombre de points à la 3ème position, tandis qu’Auxerre reste dans le ventre mou avec cette 11ème place. Le weekend prochain, les Monégasques affronteront le PSG au Parc des Princes pour une affiche dorée, alors que les Auxerrois défieront Toulouse, lors de la 21e journée du championnat.