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Ligue 1

OM-PSG : Timothy Weah expulsé

Par Max Franco Sanchez
Marseille 1-2 PSG

Mené 2-1, l’Olympique de Marseille va devoir terminer cette rencontre face au PSG à dix contre onze. Et pour cause, Timothy Weah, capitaine de l’écurie phocéenne, vient d’être expulsé à la 77e minute de la rencontre.

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Le joueur de couloir droit américain a ainsi écopé d’un deuxième carton jaune, après avoir retenu Nuno Mendes qui partait dans son dos. De quoi compliquer les choses pour une équipe de l’OM qui n’avait pas forcément à rougir de son match jusqu’ici.

Pub. le - MAJ le
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