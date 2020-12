Jean-Louis Gasset met la pression pour le mercato des Girondins de Bordeaux

Ce n'est pas une surprise. Les Girondins de Bordeaux ont du mal en cette première partie de saison. Sans recrue durant le mercato, le club au scapulaire s'en est remis à Hatem Ben Arfa, arrivé libre quelques jours après, et déjà auteur de quelques actions décisives. Ça ne suffit pas pour enchaîner les résultats pour le moment, et cette décevante 13e place crispe un peu un Jean-Louis Gasset, encore auteur d'une sortie remarquée ce vendredi en conférence de presse.

Lassé de voir ses joueurs retomber dans leurs travers et de travailler avec un effectif bancal, l'entraîneur de 67 ans a tenu une réunion avec son directeur sportif Alain Roche pour demander de s'activer au mercato. «Je lui ai dit qu’il fallait ajuster le groupe, démarre Gasset. J’ai expliqué mon point de vue, donné le vécu des quatre mois. Il doit en faire part aux actionnaires et on aura une réponse, je pense, début janvier.» Un message qui sonne comme un avertissement, un de plus pour un club déjà en difficulté avec toutes les fins de contrat en juin prochain.

Gasset veut équilibrer l'effectif

Selon l'ancien adjoint de Laurent Blanc, le groupe de joueurs est trop mal équilibré. Il s'agit de se séparer de certains, trop nombreux à leur poste, et en recruter à d'autres positions où la concurrence et le sang neuf font défaut. «Cinq défenseurs centraux, quatre avants-centres et un seul numéro 6. Il y a quand même une justesse à trouver. J'ai dit ce que j'avais à dire, il (Alain Roche, le directeur sportif) va en faire part à l'actionnaire. Quand il m'avait appelé pour me faire venir cet été, il m'avait parlé de la promotion des jeunes mais pour ça, il faut aussi faire de la place.»

Les jeunes Loïc Bessilé, Dilane Bakwa, Sekou Mara et Amadou Traoré font partie du groupe professionnel depuis le mois d'octobre mais ne jouent que très rarement à cause du trop grand nombre d'éléments. «Il m’avait parlé de la promotion des jeunes. Mais pour qu’il y ait promotion, il faut qu’il y ait place, et pour qu’il y ait place, il faut ajuster» détaille Gasset qui souhaite installer un état d'esprit apaisé pour «que tout le monde soit heureux.» Ça n'est visiblement pas encore le cas. «Avec des gens qui font la gueule, qui sont aigris» l'ambiance devient «pesante» et «pas agréable». Le club est prévenu.