Maxime Lopez ne va pas choisir l’Algérie

Le milieu de terrain du Paris FC, lié au pays par sa mère, a assuré dimanche sur Ligue 1+ que représenter les Fennecs « n’était pas une option aujourd’hui ». « Depuis très jeune, j’ai toujours parlé de l’équipe de France. J’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable », a expliqué le joueur de 28 ans, balayant les récentes rumeurs relancées sur les réseaux sociaux.

L’ancien Marseillais estime que sa place n’est pas en sélection algérienne. « Il y a des joueurs plus locaux, avec une plus grosse attache que moi, qui méritent davantage d’y aller », a-t-il confié, parlant d’un choix « réfléchi » et discuté avec ses proches. Respectueux, Lopez a néanmoins rappelé son attachement au pays : « je supporte l’équipe nationale et je leur souhaite le meilleur pour la suite, mais il n’y aura pas de sélection algérienne pour moi. »