Atalanta : officialisation imminente pour Gianluca Scamacca

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’attaquant italien, Gianluca Scamacca (24 ans) va retrouver les pelouses de Serie A, seulement un an après s’être expatrié en Angleterre sous les couleurs de West Ham. Un temps convoité par l’AS Roma, l’international de la Nazionale va bel et bien s’engager avec l’Atalanta. Selon nos informations, tout est désormais bouclé entre les différentes parties et l’officialisation est attendue dans les prochaines heures.

Pour rappel, l’ancien joueur de Sassuolo a inscrit 8 buts en 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues la saison passée avec les Hammers. Gianluca Scamacca, qui va parapher un contrat longue durée, pourra désormais se relancer sous les ordres de Gian Piero Gasperini dans une équipe compétitive qui réalise un très joli mercato estival après les arrivées d’El Bilal Touré, Sead Kolašinac, Mitchel Bakker et Michel Adopo. Il faudra néanmoins dégraisser les lignes offensives avec une probable vente de Duvan Zapata ou Luis Muriel.