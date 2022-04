Barça : la date du retour d’Ansu Fati connue

Selon Sport, le FC Barcelone attend le retour de son ailier de 19 ans Ansu Fati pour le match de Liga face à Cadix, le 18 avril. L’attaquant espagnol qui a déjà repris le chemin des terrains serait assez proche de faire son retour avec les Blaugranas, lui qui est blessé depuis le match de Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao, le 20 janvier dernier.

Le jeune espoir barcelonais, touché à la cuisse gauche, avait refusé de se faire opérer et avait préféré prendre son temps pour revenir. Selon le média espagnol, l’idée du staff catalan, qui veut être prudent avec Fati, est de le faire jouer à chaque fois quelques minutes lors des trois matchs de la semaine du 18 au 24 avril, face à Cadix (18 avril), la Real Sociedad (21 avril) et au Rayo Vallecano (24 avril). L’international espagnol a disputé seulement dix matches avec le Barça cette saison, inscrit cinq buts et délivré une passe décisive.