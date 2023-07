Barça : Joan Laporta remercie İlkay Gündoğan

La suite après cette publicité

Recrue phare du FC Barcelone cet été, İlkay Gündoğan (32 ans) a été présenté devant la presse ce lundi. Le milieu de terrain allemand a décidé de rejoindre le club catalan, malgré de nombreuses propositions de contrat à travers le monde. Un choix salué par Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui a tenu à remercier Gündoğan d’avoir rejoint son club et d’avoir «préféré le prestige et l’histoire du FC Barcelone aux autres propositions».

«C’est un honneur pour nous que vous ayez décidé de jouer pour notre club. Vous êtes un joueur expérimenté, avec beaucoup de succès dans votre ancien club et nous espérons qu’il en sera de même ici. Nous sommes plus qu’heureux que vous êtes venu au Barça. Vous avez fait un effort et nous l’apprécions. Gagner est très important ici, mais c’est aussi être le meilleur, avec un style de football reconnu. Tu le sais bien, tu viens de Manchester City, où travaillent les gens qui étaient ici. On défend ce style de football, mais on veut être les meilleurs et les premiers. On fait une bonne proposition économique, mais pas la meilleure», a assuré le président catalan.

