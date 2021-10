Atlético - Liverpool : les Madrilènes crient au scandale

Soirée assez particulière pour l'Atlético de Madrid, dans la mesure où ses joueurs, son staff et ses supporters ont vécu de nombreux retournements de situation. Très vite, les troupes de Diego Simeone se sont retrouvées menées 2-0... Avant de revenir à 2-2, et d'être tout proche de prendre les devants à plusieurs reprises. Puis, expulsion d'Antoine Griezmann à la 52e minute après un pied (très) haut sur Roberto Firmino. A la 78e minute, Salah offrait la victoire aux Reds sur penalty, seulement quelques minutes avant un penalty accordé puis annulé pour l'équipe du Cholo après un accrochage de Jota avec Gimenez.

La suite après cette publicité

Forcément, après la rencontre, les joueurs de l'écurie de Liga l'avaient mauvaise. « J'étais un peu loin (sur l'expulsion de Griezmann, NDLR), je n'ai pas pu bien voir, mais c'était jaune et c'est tout. Il regarde le ballon, il essaye de se retenir, mais c'est compliqué. Le penalty sur Gimenez est très clair pour moi. Je ne sais pas quelle règle a été appliquée. Il est allé voir la vidéo, il a regardé, encore regardé, avec beaucoup de doutes. C'est un peu injuste. Oui, nous nous sentons lésés par l'arbitrage », a d'abord lancé le défenseur Felipe Monteiro à Movistar.

Simeone évoque une erreur de l'arbitre

« Une expulsion et deux penaltys décident du match. Les deux équipes ont fait du spectacle », a résumé Rodrigo de Paul, très bref mais aussi très explicite. Quant à Diego Simeone, il l'avait aussi assez mauvaise : « ce fut un match dur face à un rival qui joue très bien. Leur pénalty, c'est pénalty. Nous la semaine dernière ou celle d'avant, on a bénéficié de l'expulsion d'un joueur de Milan. Aujourd'hui on a réclamé ce qu'on a tous vu, mais l'arbitre a décidé d'expulser Griezmann. Sur le penalty de Giménez, le défenseur le touche, mais si l'arbitre l'a revu et ne l'a pas accordé, c'est qu'il n'y avait pas penalty ».

« Les arbitres peuvent se tromper, comme nous », a-t-il conclu, tenant donc bien à souligner que l'arbitre n'avait pas pris la bonne décision selon lui. Et si les médias anglais évoquent déjà un manque de respect de l'Argentin envers son homologue Jürgen Klopp, le premier étant parti très rapidement en direction des vestiaires sans serrer la main de l'Allemand, el Cholo a confirmé qu'il faisait ça à toutes les rencontres et qu'il n'avait rien contre son collègue : « après quand je vais le voir je vais le saluer ». Pas sûr que Klopp l'entende de cette oreille...