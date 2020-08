Juventus : les premiers mots d'Andrea Pirlo après sa nomination

L'élimination contre l'Olympique Lyonnais en huitième de finale de Ligue des Champions, vendredi soir, a fait très mal à la Juventus. Le lendemain, la Vieille Dame a annoncé le limogeage de Maurizio Sarri, qui était arrivé l'été dernier. Et le technicien italien a rapidement été remplacé par Andrea Pirlo, nommé entraîneur des U23 quelques semaines auparavant. Joueur de la Juve de 2011 à 2015, l'ancien milieu de terrain va désormais diriger les Bianconeri. Ce dimanche, le principal concerné s'est donc exprimé pour la première fois depuis sa nomination, via Twitter.

«Je suis profondément heureux et fier de recevoir une telle estime et une telle confiance de la part de la Juventus. Je suis prêt à saisir cette fantastique opportunité !», a écrit Andrea Pirlo sur le réseau social. Place désormais aux choses sérieuses pour l'entraîneur de 41 ans, qui s'est engagé jusqu'en juin 2022 avec la Vieille Dame.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/ZiLaYfCCVB