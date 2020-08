Vente OM : Mohamed Ayachi Ajroudi ne lâche toujours pas l'affaire

Le 29 juillet, via un communiqué officiel de son juriste Marc Descheneaux, Mohamed Ayachi Ajroudi envoyait sa dernière offre pour acheter l'Oympique de Marseille. Une proposition valable dix jours. Le délai a expiré et, visiblement, l'homme d'affaires franco-tunisien n'a pas trouvé écho chez Frank McCourt, actuel propriétaire du club phocéen. Pas de quoi décourager le natif de Gabès pour autant.

La banque d'affaires Wingate, mandatée par Ajroudi, a expliqué, via un nouveau communiqué envoyé à l'AFP et Foot Mercato, que l'intérêt pour l'OM était toujours bel et bien à l'ordre du jour chez son client. « Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque », a-t-on fait savoir du côté de Wingate avant d'ajouter.

Ajroudi ne met pas la pression

« Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d'offre à l'attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome), ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille », peut-on lire un peu plus tard. Une mise au point des plus claires nuancée par ailleurs.

« Il s'agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs », est-il expliqué. Qu'on se le dise, Mohamed Ayachi Ajroudi n'entend pas lâcher l'affaire dans sa quête d'OM ! McCourt subira-t-il à ce pressing intense ?