Premier League : Liverpool s’offre Newcastle et se relance dans la course à l’Europe !

Suite de la 24e journée de Premier League avec un choc entre Newcastle et Liverpool. À domicile, les Magpies pouvaient solidifier leur 4e place tandis que les Reds voulaient se relancer dans la course à l’Europe. Pour ce match, Eddie Howe organisait les Toons en 4-3-3 avec Nick Pope dans les buts derrière Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman et Dan Burne. Joelinton était placé en sentinelle auprès d’Elliot Anderson et Sean Longstaff. Situé en pointe, Alexander Isak était accompagné par Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin. De leur côté, les Reds optaient pour un 4-3-3 où Alisson Becker officiait comme dernier rempart. Devant lui, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold formaient la défense. Fabinho, Jordan Henderson et Stefan Bajcetic se retrouvaient dans l’entrejeu. Enfin, Mohamed Salah, Darwin Nunez et Cody Gakpo se retrouvaient en attaque.

Le début de match était assez animé et c’est Newcastle qui se distinguait dans un premier temps. Trouvé dans la surface des Reds, Miguel Almiron poussait Alisson Becker à la parade (4e). La réponse de Liverpool venait de Stefan Bajcetic puis Trent Alexander-Arnold trouvait dans la surface Darwin Nunez dont la frappe du droit se logeait sur la gauche du but de Nick Pope (1-0, 10e). Un premier coup dur pour Newcastle qui se trouvait obligé de réagir. Les Toons se faisaient plutôt surprendre à une nouvelle reprise. Lancé en profondeur par Mohamed Salah, Cody Gakpo rentrait dans la surface et crucifiait Nick Pope sur la droite (2-0, 17e). Une soirée difficile pour le gardien de l’équipe d’Eddie Howe qui prenait même une trajectoire tragi-comique.

Liverpool sans forcer

Sorti de ses buts pour désamorcer un contre, Nick Pope était coupable d’une main à l’extérieur de sa faute. Un geste malheureux et évitable, synonyme de carton rouge pour le portier de Newcastle (22e). Dos au mur, Newcastle tentait de réagir et Allan Saint-Maximin se distinguait d’un joli numéro et d’une lourde frappe vers la lucarne gauche, mais Alisson Becker repoussait sur le cadre (31e). Juste avant la pause, Newcastle passait à nouveau proche de réduire l’écart, mais le coup de casque de Dan Burn venait mourir sur la barre transversale. Après un premier acte rythmé, les acteurs revenaient avec des intentions toujours aussi louables. Fabian Schar se montrait avec une tête qui passait à gauche du but (57e).

Puis Diogo Jota sur un petit numéro côté gauche faisait la différence et centrait devant le but sans trouver preneur (64e). Liverpool était moins souverain et tentait de retrouver en maîtrise. Harvey Eliott enroulait bien, mais tombait sur un solide Martin Dubravka (68e). Quelques minutes plus tard, Harvey Eliott trouvait Andrew Robertson qui remisait sur la droite à contre temps pour Mohamed Salah (75e). Ce dernier voyait sa frappe être facilement captée par le gardien ensuite (81e). Newcastle avait l’occasion de réduire le score, mais Callum Wilson tombait sur Alisson Becker (83e). De la tête, Diogo Jota manquait de trouver la lucarne droite (89e). Finalement, Liverpool s’impose 2-0 à St James Park et remonte à la 8e place. Newcastle reste quatrième, mais n’a plus que six points d’avance sur son adverse du jour.