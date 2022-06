L'Atalanta Bergame s'offre Merih Demiral

Arrivé à la Juventus en 2019, Merih Demiral (29 ans) avait souffert d'une longue blessure tout au long de la saison et avait ensuite été prêté à l'Atalanta Bergame, en août dernier, avec une option d'achat fixé à 20-30 M€. Âgé de 24 ans en mars, l'international turc a porté le maillot de la Dea à 42 reprises lors de sa première saison à Bergame et a tapé dans l'œil de ses dirigeants.

L'Atalanta a donc annoncé ce vendredi «avoir exercé le droit d'option pour l'acquisition du joueur Merih Demiral de la Juventus. Le défenseur national turc passe donc aux Nerazzurri sur un titre définitif».

🚨 Esercitato il diritto di opzione: @Merihdemiral in nerazzurro a titolo definitivo! 🧱



Merih #Demiral is a ⚫️&🔵 player on a permanent basis! 🤩💪🏼



🔗 https://t.co/zGlAZb3aQ7#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/7GAiQY4v3L