Girona se frotte déjà les mains avec son serial buteur Artem Dovbyk !

Ce dimanche, la Liga offrait moult scénarii fous dans la course au titre. Mené 2-0 par la lanterne rouge Almeria, le Real Madrid a arraché une victoire 3-2 sous fond de polémique. Le FC Barcelone a lui été rejoint par le Real Betis Balompié à 2-2 sur un doublé d’Isco avant de s’imposer 4-2. Sous pression face aux résultats positifs de ses concurrents, Girona était donc attendu au tournant. Surtout que le club catalan avait déçu la semaine dernière contre Almeria (0-0). Et l’inquiétude pouvait avoir lieu lorsque Isaac Romero ouvrait le score pour Séville rapidement (10e) mais dans la foulée, Girona a su répondre grâce à la foudre ukrainienne. Réalisant un triplé en six minutes (13e, 15e et 19e, l’attaquant Artem Dovbyk a totalement renversé la rencontre permettant à son équipe de relever la tête et finalement s’imposer 5-1. Conséquence, Girona reprend la tête de la Liga avec un point d’avance sur le Real Madrid (mais un match de plus au compteur).

«C’est incroyable. La vitesse, la verticalité et le soutien des joueurs du milieu et du centre… sont formidables. Nous étions une équipe très verticale avec beaucoup de détermination. Dovbyk a la capacité de marquer des buts, le troisième est l’un des plus spectaculaires que nous ayons vu. Ces joueurs méritent tout, c’est un spectacle de les voir s’entraîner. Je les apprécie vraiment et je reconnais leur talent» lâchait Michel à l’issue de cette partie, fier de la partition d’Artem Dovbyk. Une rencontre qui confirme la grande forme de l’attaquant de 26 ans. Meilleur joueur de Liga en décembre dernier, il affiche des standards incroyables avec Girona avec 14 buts et 6 passes décisives en 20 rencontres. C’est d’ailleurs 11 buts et 4 offrandes sur les 11 derniers matches disputés en championnat pour le natif de Cherkasy. Il se retrouve co-meilleur buteur du championnat avec Jude Bellingham et à une unité de Savio meilleur passeur du championnat.

Une valeur qui a été multipliée par 6

Une réussite insolente pour un joueur débarqué pour seulement 7,75 millions d’euros à Girona en provenance du Dnipro-1 cet été. Artem Dovbyk restait certes sur une saison 2022/2023 incroyable dans le championnat ukrainien avec 29 buts et 8 offrandes en 39 rencontres mais son parcours était assez chaotique. Passé au Cherkaskyi Dnipro et au FK Dnipro-Dnipropetrovsk en début de carrière, deux clubs qui n’existent plus, il avait montré de belles dispositions et Lens figurait dans les clubs intéressés par ses services en 2018. Parti finalement à Midtjylland au Danemark, il s’y est raté avec 22 apparitions pour 1 but et c’est seulement à son retour en Ukraine en 2020 qu’il a vraiment explosé au Dnipro-1. Cela lui avait d’ailleurs permis de disputer l’Euro 2020 où il a été le héros de la Zbirna en catapultant l’équipe en 1/4 de finale en battant la Suède 2-1 au bout des prolongations.

Désormais doté d’un nouveau statut (23 capes, 7 buts), il avait fait le choix Girona cet été où il a retrouvé son compatriote Viktor Tsygankov qui brille également. D’ailleurs, l’Olympique de Marseille avait tenté le coup. «Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord» avait annoncé le joueur à Megogo au printemps dernier. Finalement débarqué en Espagne, Artem Dovbyk semble avoir le bon choix en s’acclimatant idéalement à la Liga et en connaissant un début de saison canon. Et évidemment, les prétendants sont déjà là à l’image de l’Atlético de Madrid et Chelsea qui sont déjà sur les rangs.

Mais rapidement, le directeur sportif de Girona Pere Guardiola a sorti les barbelés : «le vestiaire n’est pas un supermarché, nous n’avons d’offres pour personne. Ni pour Aleix du Barça, ni pour Dovbyk de Chelsea, ni pour personne. Et nous n’avons pas non plus l’intention de vendre à qui que ce soit. Le fait est que les journalistes aiment beaucoup le mercato. Écoutez, la vérité est que nous avons une bonne équipe. Évidemment, et c’est ce qui est normal, c’est que les choses finissent par arriver. Les gens le remarquent parce que nous faisons bien les choses.» Estimé déjà à 45 millions d’euros, Artem Dovbyk pourrait voir cette somme augmenter au fil des prochaines semaines et des prochains mois s’il continue sur cette dynamique. Girona qui connaît une saison de rêve sur tous les plans peut déjà se frotter les mains.