LaLiga : Artem Dovbyk élu joueur du mois de décembre

La consécration. Arrivé cet été à Gérone en provenance du Dnipro où il a enfilé les buts comme des perles, Artem Dovbyk régale en Catalogne et est l’un des grands artisans de l’excellente saison de son nouveau club. À égalité de points avec le leader, le Real Madrid, le club catalan peut s’appuyer sur son attaquant ukrainien, auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 18 rencontres de championnat cette saison.

La suite après cette publicité

Véloce, puissant et adroit face au but, l’attaquant de 26 ans impressionne et est sous le feu des projecteurs depuis le début de saison. En ayant inscrit quatre buts en décembre, le natif de Cherkasy a été élu joueur du mois de l’autre côté des Pyrénées. Une distinction méritée pour le bourreau des surfaces ukrainien qui a bien démarré la nouvelle année en étant l’auteur d’une passe décisive mercredi lors de la victoire impressionnante de Gérone contre l’Atlético de Madrid.