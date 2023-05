L’OM fonce sur le goleador ukrainien Artem Dovbyk !

La suite après cette publicité

Alors que la saison 2022-2023 de Ligue 1 n’est pas encore terminée, l’Olympique de Marseille prépare déjà ses pistes pour le mercato estival et n’a pas attendu l’arrivée de l’été pour commencer à prospecter. Alors qu’il doit aussi gérer les dossiers des possibles départs, parmi lesquels pourrait figurer Dimitri Payet - posant un casse-tête à la direction, le club phocéen s’intéresse à l’attaquant ukrainien Artem Dovbyk, évoluant au SK Dnipro-1 depuis l’été 2020.

Auteur de 28 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues entre le championnat local (dont trois triplés) et la Ligue Europa Conference, le buteur de 25 ans s’illustre dans la meilleure saison de sa carrière sur le plan comptable, ce qui attire forcément l’attention des championnats de l’ouest européen. Et parmi eux, l’Olympique de Marseille, en lutte pour une place qualificative pour la Ligue des Champions l’an prochain. Un intérêt qui a déjà été communiqué à l’entourage du joueur…

L’OM pas seul sur le dossier

En effet, dans des propos récoltés par Megogo, Artem Dovbyk, sous contrat jusqu’en décembre 2023, a confirmé les rumeurs l’envoyant au Vélodrome la saison prochaine : « il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible, a déclaré l’international ukrainien (15 sélections, 6 buts), avant de confier son envie de disputer la C1, possiblement avec le maillot bleu ciel et blanc. Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord. »

Et il n’est pas le seul à évoquer ces discussions avec la direction sportive olympienne, puisque son agent, toujours pour Megogo, a également évoqué l’intérêt de l’OM, qui devra se frotter à de la concurrence pour s’offrir les services du natif de Cherkasy : « Marseille s’intéresse à Dovbyk comme de nombreux club auparavant. Il y avait déjà un intérêt et il en a encore. Dovbyk veut jouer à l’Ouest, dans un championnat du top 5. » De quoi obliger l’actuel troisième de Ligue 1 à faire valoir son projet sportif pour s’offrir le meilleur buteur de la Premier League ukrainienne…