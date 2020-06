Chelsea : Willian et Pedro toujours dans le flou

A Chelsea, la situation de Willian (31 ans) et Pedro (32 ans) interroge, puisque les deux attaquants expérimentés arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain. S'ils ne devraient pas prolonger l'aventure au-delà de cette saison, les deux hommes espèrent pouvoir terminer l'exercice 2019-2020 qu'ils ont commencé, alors que la Premier League reprendra ses droits mercredi prochain (17 juin). C'est d'ailleurs également la volonté de Frank Lampard, leur entraîneur.

Mais selon les informations du Daily Telegraph, l'international brésilien et le champion du monde espagnol s'inquiètent à l'idée d'une éventuelle blessure qui surviendrait dans les prochaines semaines et pourrait potentiellement leur empêcher de retrouver un club derrière. Une solution pour Chelsea serait d'inclure une clause prolongeant automatiquement Willian et Pedro en cas de pépin physique sur d'ici la fin de la saison. Reste à savoir si les Blues seront prêts à tout pour conserver leurs deux atouts offensifs.