Borussia Dortmund - Hertha Berlin : Emre Can en défense centrale, Jadon Sancho titulaire

Après la victoire du Bayern sur la pelouse de Leverkusen (4-2) mais surtout le match nul entre le RB Leipzig et la lanterne rouge Paderborn (1-1) lors des rencontres de 15h30, le Borussia Dortmund (2e, 60 points) a la possibilité de consolider sa place de dauphin lors de la réception du Hertha Berlin (9e, 38 points) ce samedi (18h30) dans le cadre de la 30e journée de la Bundesliga. Les hommes de Lucien Favre, qui restent sur un succès 6-1 contre Paderborn après leur défaite face aux Bavarois auront fort à faire face à une équipe berlinoise en forme depuis la reprise du championnat (3 victoires, 1 match nul).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre au Signal Iduna Park, Lucien Favre a opté pour son traditionnel 3-4-3 avec Bürki dans les buts, devant une défense composée de Piszczek, Can et Akanji. Le duo au milieu de terrain est formé par Witsel et Delaney alors que Guerreiro et Hakimi conservent le rôle de pistons. Jadon Sancho est bel et bien titulaire aux côtés de Julian Brandt alors que Thorgan Hazard occupera la pointe de l'attaque en l'absence d'Erling Haaland. Du côté du Hertha Berlin, organisé en 4-2-3-1, Bruno Labbadia a reconduit la même équipe que celle victorieuse face à Augsbourg lors de la 29e journée (2-0), avec Dedryck Boyata en défense centrale ou encore Vedad Ibisevic à la pointe de l'attaque du club de la capitale.

Match à suivre en direct commenté sur notre live.

Les onze de départ :

Borussia Dortmund :

Hertha Berlin :