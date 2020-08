Séville : Lucas Ocampos savoure son but victorieux

Auteur du but victorieux dans les tout derniers instants du match qui a permis de délivrer les siens dans ce quart de finale de Ligue Europa ô combien important contre les Wolves, Lucas Ocampos, n’en finit plus de crever l’écran au sein du club andalou depuis son arrivée en provenance de l’OM l’été dernier. Des performances remarquables et remarquées tout au long de la saison qui lui ont permis de faire l'objet d'une nouvelle réputation, bien différente de celle qu’il avait auparavant. Celui qui est devenu une star en Espagne, du moins à Séville, s’est exprimé après la rencontre dans les colonnes d’Estadio Deportivo.

«On a souffert, mais on a fait ce qu’on avait à faire. On savait que ça allait être très dur jusqu’à la dernière minute. On a travaillé et combattu jusqu’au bout» a expliqué l’Argentin avant d’évoquer un peu plus en détail ce but déterminant. «J’ai attendu le centre d’Éver (Banega, NDLR), qui espérait que ça irait là-bas, et c’est comme ça. J’ai pu aider l’équipe et faire ma part du travail. C’était un moment clé.» Une nouvelle fois décisif au moment opportun, celui qui a inscrit pas moins de 14 buts en 33 matches de Liga cette saison devrait se faire une sacrée place dans le cœur des supporters andalous.