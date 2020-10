PL : Everton confirme contre Brighton avec à nouveau un grand James Rodriguez

Dans sa quête du début de saison parfait et 4 victoires en 4 matchs, le Everton de Carlo Ancelotti recevait Brighton pour le compte de cette 4e journée. À Goodison Park, les Toffees ont entamé le match par la meilleure des manières grâce à leur serial buteur, Dominic Calvert-Lewin, qui inscrivait ainsi son 6e but en Premier League, le plaçant en tête du classement des buteurs (1-0, 16e). Juste après, les locaux devaient encaisser un coup dur : la sortie sur blessure de Richarlison (25e).

Puis un autre coup dur avec l'égalisation de Neal Maupay juste avant la mi-temps (1-1, 41e) grâce à une énorme faute de main de Pickford. Un score nul que Yerry Mina se chargeait de faire évoluer, servi par une merveille de coup franc de James Rodriguez (2-1, 45e+3). Le Colombien y allait ensuite de son petit but d'un serein plat du pied gauche (3-1, 52e). Et même un doublé en fin de match, servi par Doucouré (4-1, 70e). Le but de Bissouma dans le temps additionnel pour les visiteurs ne changeait rien (4-2, 90e+2). Avec ce succès, Everton reprend sa place de leader de Premier League alors que les Seagulls stagnent à une 14e place. Prochain match pour les hommes de Carlo Ancelotti : un derby de Liverpool contre Jürgen Klopp alors que Brighton défiera Crystal Palace.