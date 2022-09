Le terrible sacrifice d’Antoine Griezmann, l’énorme trou financier de la Juventus

La suite après cette publicité

Le geste financier d'Antoine Griezmann

Le journal El Mundo a pu avoir accès aux contrats qu’Antoine Griezmann a signé avec l’Atlético de Madrid, et le Barça. Le joueur français aurait fait un énorme sacrifice financier pour jouer au Camp Nou. En fait, en 2019, il a accepté de pratiquement diviser par deux son salaire au Barça, par rapport à ce qu’il touchait à Madrid. Il s’est assis sur un contrat qu’il lui aurait fait gagner 100 millions d’euros s’il était resté avec les Colchoneros pendant 4 ans.

Les énormes dépenses de la Juventus

Le Corriere Dello Sport révèle ce matin que la Juventus a perdu énormément d’argent ces dernières années. Le club turinois a annoncé ce vendredi, au terme de son conseil d'administration, 254,3 millions d'euros de perte sur la saison 2021-2022. Pour rappel, la saison précédente, les pertes de la Juventus avaient déjà atteint la somme de 210 millions d'euros. C'est la cinquième année consécutive que les finances turinoises sont dans le rouge. Comme le rappelle le journal dans ses pages intérieures, la pandémie de COVID-19 est la principale raison de ces pertes financières. Le recrutement de Cristiano Ronaldo en 2018 fait aussi partie du problème, son énorme salaire a fait rapidement fondre les économies. Enfin, les dirigeants de la Vieille Dame ont assuré qu’ils allaient redresser la barre dans les années à venir.

En Angleterre c'est la Bérézina

Les Three Lions n’ont toujours pas remporté un seul match dans le groupe 3 de la mort. Nul dans tous les compartiments du jeu, c’était les «San zeroes» à San Siro comme s’amuse à le titrer le Daily Mirror. Le Daily Star tape encore plus fort sur la sélection, car sans victoire, sans but et sans idée, Gareth Southgate et ses Lions boiteux ont été hués. Du côté du Daily Express, on assure que l’équipe nationale va devoir faire face à une crise sans précédent, et ça avant une Coupe du monde. Sous pression, le sélectionneur préside désormais à la pire série de défaites de l'Angleterre depuis 2014. De nombreux tabloïds comme le Daily Telegraph pointent du doigt Harry Maguire. Il n’a pas été mauvais pour eux, mais ils interpellent Southgate sur le fait qu’il n’est pas en forme, car il n’est plus titulaire à Manchester United. Enfin pour couronner le tout, ils sont officiellement relégués en division B car l’Allemagne a subi une défaite 1-0 contre la surprenante équipe Hongroise, qui est en tête du groupe.