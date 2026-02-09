OM : Christophe Dugarry détruit Roberto De Zerbi et l’OM

Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite de l’OM face au PSG (5-0), dimanche soir au Parc des Princes. Pour l’ancien international français, l’écart est criant dès qu’une équipe élève le niveau. Selon lui, Marseille n’est tout simplement «pas invité à la table de la Ligue des Champions. Là, quand Paris joue au niveau LDC, tu ne t’en sors pas. Ils sont invités face à Rennes, face à Lens quand ils ne sont pas dans un bon jour. Pour les matches qui ne comptent pas !»

La suite après cette publicité

Au-delà du score, Dugarry a pointé un problème plus profond : le niveau réel de l’effectif marseillais. «Trop de joueurs ne sont pas au niveau pour lequel ils ont été recruté Benatia veut des joueurs 'OM compatibles’, des leaders, des CV… Le constat est clair ! Quand on essaie de nous faire croire qu’en faisant autant de changements tous les 6 mois ça permet à l’équipe d’être meilleure, on nous prend pour des imbéciles». L’ancien Bordelais a également ciblé Roberto De Zerbi, qu’il juge « surcoté », tout comme une partie de son groupe. «Comment Balerdi peut encore porter le brassard et être titulaire ? De Zerbi est un entraîneur surcoté et ses joueurs le sont aussi ! Tu noies tes joueurs, avec toi, ils sont encore moins bons».