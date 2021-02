Huesca-Real Madrid : la réaction à chaud de Raphaël Varane

Dans la douleur, le Real Madrid l'a finalement emporté sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca (2-1). Auteur d'un doublé, Raphaël Varane a sauvé le champion d'Espagne en fin de match. Une victoire qui permet à la Casa Blanca de s'installer provisoirement à la deuxième place du classement. Interrogé à l'issue de la rencontre, le défenseur central français n'a pas caché son soulagement après ce dénouement heureux.

La suite après cette publicité

« Ce fut une victoire très importante pour changer la dynamique et gagner à nouveau , être positif et gagner en confiance. Je suis heureux, je n'ai pas marqué pour Madrid depuis longtemps, donc je suis très heureux. J'essaie toujours d'aider. Comme je le dis toujours, c'est une affaire d'équipe, nous avons été très solidaires, dans les moments difficiles, nous n'avons pas baissé les bras , nous avons eu l'intention de prendre le contrôle et quand Huesca s'est rebellé, nous avons su souffrir, » a ainsi analysé le champion du monde 2018.