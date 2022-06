Les grosses inquiétudes de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Une révolution. C'est ce qu'espère faire Manchester United pendant ce mercato estival, avec l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc de touche. La direction des Red Devils veut offrir quelques jolis cadeaux à son nouvel entraîneur, et on évoque déjà des joueurs comme Frenkie de Jong ou Christian Eriksen comme potentiels renforts. Mais il faudra aussi surveiller les départs, alors que Paul Pogba évoluera du côté de Turin à la reprise.

Et il y a un autre poids lourd qui pourrait aussi faire ses valises si on se fie aux informations de AS. C'est Cristiano Ronaldo. Sa situation est bien sûr différente de celle du milieu de terrain français, puisqu'il est encore sous contrat pour un an. Mais le Portugais se pose beaucoup de questions sur la compétitivité de son équipe, après une nouvelle saison décevante et cette sixième place en Premier League.

Il veut des garanties

Comme l'explique le média ibérique dans un article signé par un journaliste proche du clan Mendes, l'international portugais a déjà assez mal vécu la fin de saison dernière, et il trouve que l'avenir n'est pas spécialement porteur d'espoirs au vu du début de mercato. Surtout, il a vu comment des rivaux comme Manchester City ou Liverpool se sont considérablement renforcés, et il craint que la différence de niveau entre son équipe et les autres cadors anglais soit encore plus importante à l'avenir. Clairement, il attend des renforts.

Le Portugais sait que la fin de carrière approche et il veut encore gagner des titres, tant sur le plan collectif qu'individuel. S'il estime que ça ne sera pas possible avec Manchester United, il n'hésitera pas à tenter un départ cet été. Tout dépendra donc des mouvements réalisés par Richard Arnold, le patron mancunien, pendant le mercato estival. Le début d'un nouveau feuilleton ?