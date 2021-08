LOSC : Renato Sanches a un club préférentiel pour son avenir

Quel avenir pour Renato Sanches ? Une chose est sûre, tout indique que le crack lusitanien poursuivra sa carrière loin du nord de la France. Il fait effectivement partie de ces Lillois avec une forte valeur marchande, permettant aux Dogues de remplir les caisses lors des semaines à venir. Et L'Equipe dévoile de nouvelles informations à son sujet ce dimanche.

On apprend notamment que le Lille a fixé un prêt de 35 millions d'euros pour le Lusitanien, qui ne sort pas forcément d'une superbe saison mais reste le joueur avec la meilleure cote de l'effectif, en plus d'un Euro plutôt satisfaisant. La preuve qu'il reste un joueur à bonne réputation, pas moins de quatre cadors européens sont sur lui selon le journal : Arsenal, Liverpool, le Barça et son ancien club, le Bayern.

Il veut découvrir la Liga

Et toujours d'après le média, le joueur a fait un choix. Effectivement, il rêve du FC Barcelone. Seulement, la presse espagnole expliquait récemment que Ronald Koeman n'était pas spécialement chaud à l'idée de l'avoir dans son effectif. Jorge Mendes, proche de Joan Laporta, l'avait ainsi proposé au club catalan il y a quelques semaines.

Le Barça est donc bel et bien intéressé par son profil, indépendamment des désirs de l'entraîneur néerlandais, mais là aussi, le côté financier risque de poser souci, puisque le troisième de la dernière édition de Liga est loin d'être en mesure de poser autant d'argent sur la table actuellement. Mais nul doute que Jorge Mendes saura trouver une solution...