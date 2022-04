Barça : Martin Braithwaite est porté disparu

La suite après cette publicité

Martin Braithwaite avait pris de bonnes résolutions. En effet, le 7 janvier 2022, l'avant-centre de 30 ans avait confessé sur Twitter : «je regarde mes objectifs pour 2022. Mon petit objectif personnel est : marquer un triplé pour le FC Barcelone et l'équipe nationale danoise. Et pourquoi pas plusieurs ! C'est parti !» Quelques jours après, le natif d'Esbjerg avait l'opportunité d'atteindre un premier objectif en club.

Six mois et 143 jours après sa grave blessure au genou contractée en août après seulement trois apparitions (2 buts), l'ancien joueur du TFC faisait son grand retour à la compétition sous le maillot blaugrana. C'était en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. Entré en jeu 13 minutes, il n'avait pas pu empêcher la défaite de son équipe (3-2). Un retour en douceur pour l'attaquant qui pensait reprendre en douceur tout en ayant un peu de temps de jeu.

25 minutes jouées en 2022

En effet, il croyait que Xavi compterait sur lui pour la deuxième partie de saison, après leur réunion organisée en décembre. Mais le technicien espagnol a finalement décidé de miser sur d'autres éléments offensifs. Résultat : Braithwaite ne joue plus. Ou presque plus. Son entraîneur ne l'a utilisé qu'à deux reprises en 2022 (5 matches sur toute la saison). La première était donc face à Bilbao en janvier. La deuxième, c'était le 13 mars face à Osasuna (victoire 4-0). Soit presque deux mois sans jouer entre les deux matches. Depuis, plus rien.

Malgré cela, le joueur né en 91 n'a pas lâché le morceau. Il espérait même avoir une occasion de jouer quelques minutes face à l'Eintracht Francfort hier soir en Ligue Europa. Avec la blessure de Memphis Depay et l'absence de Luuk de Jong (malade), deux joueurs devant lui dans la hiérarchie des attaquants, Braithwaite avait un coup à jouer notamment en fin de rencontre quand le score était de 1-1. Mais c'est du banc qu'il a finalement vécu ce match de Ligue Europa. Xavi ne lui a même pas donné quelques miettes. Un nouveau coup dur pour lui.

Sa place pour le Mondial en danger

Pour Sport, "Braithwaite est condamné". La publication catalane a ajouté : «interrogé une fois interrogé sur lui, Xavi a assuré qu'il était un élément de plus et qu'il comptait dans la rotation. Mais hier, nous avons vu que non». Son sort est donc définitivement scellé. Le joueur sous contrat jusqu'en 2024 n'entre pas dans les plans de Xavi et du FC Barcelone. Un départ est grandement souhaité cet été par les Culés, qui veulent faire de la place pour accueillir un nouvel attaquant tout en récupérant des liquidités.

La vente de Martin Braithaite est donc espérée. Poussé vers la sortie, le footballeur va devoir prendre son mal en patience avant de se lancer dans un nouveau challenge. Il espère aussi avoir l'occasion de rejouer d'ici à la fin de saison puisqu'il vise toujours une participation à la Coupe du Monde 2022 avec le Danemark, qui est dans le groupe de la France. Mais l'ex du TFC n'a pas été appelé lors du rassemblement de mars, lui dont la dernière sélection remonte au 7 juillet 2021 face à l'Angleterre lors de l'Euro. Sa place est donc en danger. Difficile pour Braithwaite qui avait imaginé une autre année 2022...