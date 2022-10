Aston Villa : les dessous de l'éviction de Steven Gerrard

La suite après cette publicité

L’annonce est tombée juste avant minuit, heure française. Après avoir autorisé Steven Gerrard à participer à la traditionnelle conférence de presse d’après-match, durant laquelle l’Anglais a juré de se battre, Aston Villa a officialisé le limogeage de son désormais ex-coach. «L'Aston Villa Football Club peut confirmer que l'entraîneur en chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat. Un porte-parole du club a déclaré : «nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir.»

Une drôle de façon de faire, une heure seulement après la sortie médiatique de la légende de Liverpool, combattif malgré la déroute face à Fulham. D’ailleurs, le Telegraph a publié un article dans lequel la mise à l’écart « sans classe » de Gerrard est expliquée. Car l’annonce du club a laissé les partenaires de Morgan Sanson et de Boubacar Kamara dans la confusion. Certains joueurs ont appris la nouvelle uniquement via le communiqué publié par leur club. Aucune communication n’a été faite en privé alors que les joueurs rentraient à Birmingham et beaucoup ne savaient même s’ils allaient pouvoir faire leurs adieux à Gerrard ce vendredi.

Des relations tendues avec son directeur sportif

Un moment confus qui n’explique bien entendu pas tout du limogeage de Gerrard. Il y a eu les mauvais résultats en championnat. Dix-septième du classement, Aston Villa compte 6 défaites, 3 nuls et seulement 2 victoires. Un bilan trop insuffisant pour des dirigeants ambitieux. Mais ce n’est pas tout. Certains éléments de l’équipe reprocheraient à Gerrard son désir de trop penser à bloquer l’adversaire dans ses compositions plutôt que d’essayer de développer du jeu, en s’appuyant sur les forces des Villans. Il est ainsi reproché à l’ex-entraîneur les 7 petits buts inscrits en 11 rencontres de championnat.

Un couac offensif qui amène un autre grief : le recrutement de Philippe Coutinho pour 20 M€ voulu par Gerrard. Le Brésilien a représenté un gros investissement pour un résultat catastrophique (0 but, 0 passe décisive en 11 matches). Io y a eu aussi le choix de Gerrard de retirer le brassard à Tyrone Mings en début de saison. Enfin, des tensions avec le directeur sportif Johan Lange auraient également pénalisé Gerrard. Le premier cité a prolongé à prix un Douglas Luiz qu’il adore il y a seulement quelques jours. Or Gerrard n’aurait pas été du même avis. Des dissensions aperçues aussi dans le cas Bertrand Traoré. Recruté par Lange en 2020, le Burkinabé a été rapidement sorti de l’équipe par Gerrard, avant d’être prêté en Turquie. Des proches de l’ancien milieu affirment aussi que Lang aurait laissé Gerrard seul dans l’embarras lorsque les choses se sont compliquées. Vous l'aurez compris, Steven Gerrard avançait sur un terrain miné.