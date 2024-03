Serie A : match spectaculaire entre Cagliari et Salernitana, Sassuolo se relance

Cette 28e journée de Serie A se poursuit ce samedi avec deux matchs qui avaient lieu en milieu d’après-midi. Il y a d’abord eu la victoire de Sassuolo, en grandes difficultés cette saison, face à Frosinone, autre club en lutte pour son maintien. Les Neroverdi se sont imposé 1-0 sur un but de Thorstvedt (58e). Ils reviennent à un point de leur adversaire du jour, premier non relégable.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 17 Frosinone 24 28 -22 6 6 16 35 57 19 Sassuolo 23 28 -22 6 5 17 33 55

Autre affiche, plus spectaculaire celle-là, le succès de Cagliari sur la Salernitana 4-2. Les Insulaires ont quand même eu une petite frayeur puisqu’après avoir mené 3-0 sur des réalisations de Lapadula (12e), Gaetano (40e) et Shomurodov (51e), la Salernitana est revenue dans le match en seulement deux minutes. Kastanos (56e) et Maggiore (58e) ont fait douter leur adversaire mais Shomurodov y est finalement allé de son doublé (76e). Les Sardes prennent trois points d’avance sur le premier relégable, le Hellas Vérone.