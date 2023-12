OM : le coach de Sheffield United répond à un éventuel retour d’Iliman Ndiaye

Transféré l’été dernier du côté de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye (23 ans) peine encore à s’imposer dans la cité phocéenne. Très discret depuis son arrivée (1 but et 3 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues), l’attaquant sénégalais (7 sélections, 1 but) ne répond pas aux attentes placées en lui. De quoi précipiter un retour à Sheffield United, son ancien club ? Rien est moins sûr, si l’on en croit les récents propos de Chris Wilder, coach de l’actuelle lanterne rouge de Premier League.

«Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons», a ainsi assuré l’entraîneur anglais face aux journalistes. Pour rappel, le numéro 29 phocéen est également suivi de près par Everton…