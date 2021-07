Le Barça prêt à aller devant la FIFA pour licencier Samuel Umtiti

Accumulant les blessures depuis trois ans au FC Barcelone, Samuel Umtiti (27 ans) est plus que jamais sujet à un départ. Le défenseur central champion du monde 2018 avec la France a reçu un courrier lui adressant le souhait de la direction catalane de mettre fin à son contrat, mais l'ancien Lyonnais refuse catégoriquement et estime qu'il peut encore avoir sa place dans l'équipe. Échaudé, le FC Barcelone est prêt à mettre les grands moyens pour se débarrasser de Samuel Umtiti.

La suite après cette publicité

Ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2023 et dispose d'un salaire conséquent qui avoisine les 16 millions d'euros annuels. Dans l'impasse, le FC Barcelone serait prêt à réaliser une résiliation unilatérale du contrat c'est-à-dire sans l'accord du joueur comme le révèle Sport. Le litige serait alors jugé par la FIFA. Le FC Barcelone estimant que Samuel Umtiti est inapte à l'exercice de son travail et qui a poussé son joueur à se faire opérer à plusieurs reprises n'a pas peur de perdre son bras de fer. Le club catalan estime ses arguments solides et attend de passer devant la FIFA.