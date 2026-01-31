OM : Timothy Weah appelle à l’union sacrée

Une semaine catastrophique. Eliminé de la Ligue des Champions après un match totalement raté contre Bruges, l’OM s’est encore sabordé, ce samedi soir, lors de la 20e journée de Ligue 1. Devant au score à dix minutes du terme, le club phocéen a totalement craqué dans les derniers instants, concédant finalement le match nul (2-2). Un scénario cruel qui n’a pas manqué de sonner, un peu plus, les Phocéens. Présent en zone mixte après la rencontre, Timothy Weah a toutefois tenu un discours optimiste.

«On est unis. Après le match de Bruges, on était tous tristes parce qu’on n’a pas sorti le match qu’on voulait. Après, le lendemain, il y avait beaucoup de choses dans les médias. Mais on ne regarde pas. C’est important de rester tous ensemble. On doit continuer tous ensemble. Il faut rester forts mentalement parce que c’est dans des moments comme ça que tu vois qui sont les vrais joueurs, les vrais professionnels. J’espère que tout le monde va nous donner un peu de soutien, on en a besoin. On doit continuer». Le message est passé.